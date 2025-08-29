Я нашел ошибку
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре

29 августа 2025 13:08
116
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре

28 августа на судостроительной верфи города Самара состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта МПКС-L. Предназначены такие суда для обслуживания местных и пригородных линий внутренних водных путей и прибрежных районов.

«Город, стоящий на берегу великой русской реки Волги, просто невозможно представить без современного речного флота. Речные перевозки – это и практичный и удобный вид транспорта, и дополнительная туристическая изюминка для областного центра. Уверен, это поистине историческое событие. Желаю успехов в строительстве, и с нетерпением ждем новых судов!» 
– сказал глава города Самара Иван Носков. 

 Проект МПКС-L – это однокорпусное закрытое судно длиной почти 32 метра с двухъярусной надстройкой, открытой надстройкой второго яруса, носовым расположением рулевой рубки и кормовым машинным отделением. Вместимость судна составляет 240 человек, численность экипажа – 6 человек. Два таких судна – «Гавриил Державин» и «МПКС.02» –  уже эксплуатируются в регионе.

Фото горадминистрация Самары

