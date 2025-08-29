Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре

116

28 августа на судостроительной верфи города Самара состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта МПКС-L. Предназначены такие суда для обслуживания местных и пригородных линий внутренних водных путей и прибрежных районов.

«Город, стоящий на берегу великой русской реки Волги, просто невозможно представить без современного речного флота. Речные перевозки – это и практичный и удобный вид транспорта, и дополнительная туристическая изюминка для областного центра. Уверен, это поистине историческое событие. Желаю успехов в строительстве, и с нетерпением ждем новых судов!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Проект МПКС-L – это однокорпусное закрытое судно длиной почти 32 метра с двухъярусной надстройкой, открытой надстройкой второго яруса, носовым расположением рулевой рубки и кормовым машинным отделением. Вместимость судна составляет 240 человек, численность экипажа – 6 человек. Два таких судна – «Гавриил Державин» и «МПКС.02» – уже эксплуатируются в регионе.

Фото горадминистрация Самары