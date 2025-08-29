В Смышляевке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Он откроется в поселке Смышляевка уже осенью 2025 года. Здесь круглый год в комфортных условиях будут заниматься воспитанники общеобразовательных учреждений и все любители здорового образа жизни.
В выходные и праздники новая точка на инфраструктурной карте Самарской области станет центром притяжения для проведения товарищеских матчей, мастер-классов и других мероприятий по популяризации физкультуры и спорта.
ФОК возводится с применением технологий модульного строительства и готов на 90%. Специалисты заканчивают внутренние отделочные работы и работы по инженерному обеспечению, также ведется благоустройство прилегающей территории.
В комплексе будет работать тренажерный зал и универсальный игровой зал для:
волейбола,
баскетбола
гандбола
мини-футбола
Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятая губернатором Вячеславом Федорищевым, предусматривает комплексное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона.
Фото: минспорта СО