Он откроется уже осенью 2025 года.
В Смышляевке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В Смышляевке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

29 августа 2025 22:11
Он откроется уже осенью 2025 года.

Он откроется в поселке Смышляевка уже осенью 2025 года. Здесь круглый год в комфортных условиях будут заниматься воспитанники общеобразовательных учреждений и все любители здорового образа жизни.

В выходные и праздники новая точка на инфраструктурной карте Самарской области станет центром притяжения для проведения товарищеских матчей, мастер-классов и других мероприятий по популяризации физкультуры и спорта.

ФОК возводится с применением технологий модульного строительства и готов на 90%. Специалисты заканчивают внутренние отделочные работы и работы по инженерному обеспечению, также ведется благоустройство прилегающей территории.

В комплексе будет работать тренажерный зал и универсальный игровой зал для:

волейбола,

баскетбола

гандбола

мини-футбола

Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятая губернатором Вячеславом Федорищевым, предусматривает комплексное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона.

 

Фото:   минспорта СО

Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
233
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
766
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
430
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1800
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
698
