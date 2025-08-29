Я нашел ошибку
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков.
«Герои последнего боя»: в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре  провели памятную акцию 
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами

29 августа 2025 21:09
100
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.

100 пациентов с ограниченными возможностями здоровья ежегодно смогут проходить комплексную реабилитацию в Протезно-ортопедическом центре «Ортопедические технологии». В Самаре начала работать мастерская с залом комплексной реабилитации и специальной полосой препятствий. Для участников специальной военной операции разработаны приоритетные направления помощи.

«Мы помогаем нашим пациентам с первого этапа подготовки документов. Это один из самых сложных и одновременно важных видов помощи – правильно подготовить документы, чтобы государство профинансировало именно тот протез, который нужен человеку для реализации его жизненных планов. Людям нужна индивидуальная поддержка, и мы ее оказываем. Быстро и оперативно. А потом сразу ставим человека на ноги. Пару дней – и он готов ходить. Но и дальше мы продолжаем с ними общаться, кропотливо работать, чтобы все наши подопечные были социализированы», — рассказал генеральный директор компании «ОРТОТЕХ» Олег Бессмертный.

На открытии центра присутствовали представители министерства социально-демографической и семейной политик Самарской области, регионального Минздрава, фонда Социального страхования и Самарского государственного медицинского университета.

Заместитель директора по медицинским вопросам государственного фонда «Защитники Отечества» Станислав Алещенко отметил востребованность данного направления в настоящее время: «Важно, что и фонд «Защитники Отечества», и все центры протезирования занимаются комплексной реабилитацией участников СВО. Изготовить протез – важная часть, но не единственная. А вот социализировать бойца после ранения – это еще большая работа. И психологическая помощь тоже необходима. Нуждаются в ней и сами бойцы, и члены их семей».

На открытии нового протезно-ортопедического центра собравшимся продемонстрировали возможности мастерской: как собираются протезы, какие факторы учитываются. Например, ортопеды-травматологи рассказали, что прежде, чем сделать протез, с пациентом работает группа специалистов и создается полноценный проект, который учитывает все индивидуальные особенности пациента.

Так же рядом с залом реабилитации будет работать особая полоса препятствий для людей с протезами, разработанная по авторской методике ведущих травматологов-ортопедов компании. На мероприятии собравшимся продемонстрировали, как люди с разными протезами могут ее проходить.

С момента открытия этот комплекс будет доступен бесплатно для всех людей с ОВЗ, помогая им отрабатывать навыки передвижения, уверенность и самостоятельность в повседневной жизни. В центре «Ортотех» надеются, что станут местом, где смогут не только проходить реабилитацию и адаптацию люди, установившие протез, но станут сообществом людей, где всегда можно получить поддержку, позаниматься, да и просто пообщаться.

Все услуги мастерской предоставляются бесплатно. Это касается как изготовления и настройки протезов верхних и нижних конечностей, так и сопровождения на всех этапах реабилитации. Индивидуальный подход, использование современных технологий и внимание к каждому пациенту — основа работы.

Среди пациентов, получивших индивидуально подобранные протезы есть и дети, и молодые ребята, и люди пожилого возраста, и участники СВО.

Сергей Петехов из Отрадного участник СВО. В мае прошлого года получил тяжелое ранение. Считает, что жизнь его совсем не изменилась, иногда он даже забывает, что ходит на протезе: «Недавно я покупал в магазине форму, а продавец уточнил, когда я собираюсь на СВО. Я ответил, что уже вернулся к мирной жизни. Представляете, продавец даже не заметил, что я на протезе. Потому что я хожу, как обычный человек, никакой хромоты нет. Я ежедневно гуляю, прохожу, бывает, до 12 километров».

Другой подопечный центра — Артур Зайцев. Ему 18 лет, и он уже тоже ветеран военных действий. Он рассказывает: «Мы сразу же связались с компаний «ОРТОТЕХ», которую мне порекомендовал боевой товарищ. Через полмесяца пригласили на примерку, и через неделю я встал на протез. На следующий день я пошел на Красную площадь цветы возлагать. Сейчас работаю, тренирую ребят, которые хотят стать военными и кто хочет контракт подписать».

 

Фото предоставлены компанией «ОРТОТЕХ»

Теги: Медицина Самара

