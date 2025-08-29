Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников

142

Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области. С 2025 года данная мера предоставляется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. С начала года государственную помощь по социальному контракту получили уже более 3800 жителей региона. Самым популярным направлением в течение нескольких лет остается открытие собственного дела — только в этом году заключено более 2200 таких контрактов.

Одной из тех, кто на собственном опыте оценил преимущества социального контракта, стала жительница Самары Екатерина Тищенко. По образованию она юрист, а благодаря поддержке государства сумела открыть студию организации детских праздников. Раньше это было просто хобби, занятие для души, но спустя несколько лет Екатерина поняла, что пора начинать собственное дело. Юридическое образование, конечно, помогло, плюс она прошла необходимое обучение. После этого женщина обратилась в управление социальной защиты по месту жительства, где подала необходимые документы на оформление социального контракта.

«Мне пояснили всё, что нужно. Это было весной 2025 года, — рассказывает Екатерина. — Ближе к лету мне одобрили социальный контракт. Оформление было несложным. Далее мы занялись организационными вопросами: поиском помещения, закупкой оборудования. У меня большая семья, они мне помогают. Вот это пространство для праздников мы с мужем организовали в канун дня рождения сына».

Соцконтракт — это мера государственной поддержки граждан, которая помогает выйти из трудной жизненной ситуации, улучшить материальное положение, организовать источник постоянного дохода и реализовать себя. Заключить социальный контракт можно по четырем основным направлениям.

«Первое направление — это поиск работы. Второе — осуществление предпринимательской деятельности, самое популярное у наших жителей. Третье — ведение личного подсобного хозяйства, в сельской местности очень востребовано. Например, приобретают теплицы для выращивания овощей. И четвёртое направление — мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации», - пояснила старший инспектор Управления по Октябрьскому району ГУСЗН Самарского округа Юлия Абузярова.

«Основная задача здесь — крепкая семья и традиционные семейные ценности. В регионе уже действуют меры поддержки семей с детьми, но будем их совершенствовать и расширять», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

Фото: "Волжская коммуна"