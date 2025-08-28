В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения

166

На улицах Заводской, Липяговской, Фестивальной, Арбатской, Восковой, Ковровской, станции Конструкторской, в переулке Кольчугинском вышли из строя 120 светоточек уличного освещения. Аварийная служба завершит детальное обследование и приступит к восстановлению освещения, все необходимые работы будут проведены в ближайшие дни. Об этом в своем телеграм-канаде написал глава Самары Иван Носков.



"Вопрос на моем личном контроле. Прошу водителей быть предельно внимательными, а пешеходов – острожными. Особенно в ночное время суток!



Благодарю все службы и ведомства за оперативную работу в течение последних 13-и часов!", - пишет Иван Носков.

Напомним, ночью на 28 августа произошла массовая атака беспилотников на Самарскую область.