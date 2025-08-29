Я нашел ошибку
Он откроется уже осенью 2025 года.
В Смышляевке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 

29 августа 2025 21:31
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ординатуры 2023-2025 годов. В мероприятии приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области, профессор Андрей Орлов, а также преподаватели и представители администрации вуза.

В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.

Особое внимание было уделено целевому обучению: из общего числа выпускников 271 человек завершили обучение по целевому приему, 242 из которых придут работать в государственные учреждения Самарской области. В рамках этих программ университет подготовил кадры для различных регионов и ведомств.

Александр Колсанов поздравил выпускников и отметил их вклад в практическое здравоохранение еще во время обучения.

«Система здравоохранения ждет высококвалифицированных врачей, которые умеют держать удар, принимать управленческие решения и оказывать всю необходимую помощь пациентам. Мы уверены, что вы готовы к этой ответственной работе, и гордимся тем, что университет вложил в вас эти знания и навыки на всю жизнь, – отметил Александр Колсанов. – Мы начали эту церемонию с нашего гимна, и где бы вы ни были, его звуки будут напоминать вам про Alma Mater. Помните: ваше образование не заканчивается сегодня — мы всегда готовы поддержать ваше профессиональное развитие. Вы будете учиться всю жизнь, как мы всегда вам говорили, и наш университет остаётся вашей опорой для повышения квалификации, переподготовки или освоения новых методик. Наши ресурсы и экспертиза всегда в вашем распоряжении».

Андрей Орлов, обращаясь к выпускникам, подчеркнул стратегическую важность подготовки новых кадров для развития регионального здравоохранения. Министр отметил, что, несмотря на существующие проблемы, отрасль проходит серьезную трансформацию с внедрением новых медицинских технологий, цифровых решений и современных стандартов оказания помощи.

«В этих условиях мы особенно нуждаемся в молодых, мотивированных специалистах, готовых не только применять передовые методики, но и самим активно участвовать в развитии системы здравоохранения. Вас ждут медицинские организации Самарской области в первую очередь, – подчеркнул руководитель ведомства. – Многие из вас уже доказали свою готовность к работе в реальных условиях — в поликлиниках, стационарах и даже в госпитале для участников СВО. Этот бесценный опыт станет надежным фундаментом вашего профессионального роста. Вы придете и будете оказывать помощь тем пациентам, ради которых мы учились и для которых мы будем работать и продолжать учиться всю свою жизнь. Именно врачи – это специальность, которая требует постоянного развития, саморазвития, обучения, а соответственно движения вперед».

Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Будущие врачи работали в медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и центральных районных больницах. Ценный опыт 87 ординаторов получили, оказывая медицинскую помощь участникам специальной военной операции в 426 Военном госпитале Минобороны России. Многие уже с сентября 2024 года работали врачами-стажерами.

Церемония завершилась вручением дипломов и благодарностей ординаторам, особо отличившимся за годы обучения.

 

Фото:   минздрав СО

