Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА

28 августа 2025 09:44
414
В Самарской области было временно нарушено движение поездов на участке Кряж — Липяги из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Об этом сообщает местная пресс-служба РЖД. Губернатор региона Вячеслав Федорищев также подтвердил этот факт.

«Из-за происшествия в настоящее время задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки — два часа четырнадцать минут. Три пригородных поезда отменены», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что железнодорожники делают все возможное по восстановлению контактной сети. На месте задействованы аварийные бригады, а пассажирам предоставляют информацию о времени отправления и возможных вариантах пересадки. Власти призывают жителей и гостей региона следить за актуальными объявлениями и учитывать возможные изменения в расписании движения поездов, пишет Ура.ру.

В центре внимания



Новости по теме
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025, 12:39
Губернатор также призвал жителей Самарской области воздержаться от публикации в интернете фотографий и видео последствий атаки. Происшествия
15
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025, 09:32
По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 102 БПЛА над семью российскими регионами, в том числе 21 дрон — над Самарской областью Происшествия
190
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025, 09:27
Работает ПВО и оперативные службы. Происшествия
566
Весь список