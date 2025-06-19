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В Самаре гендиректор строительной организации обвиняется в уклонении от уплаты НДС в размере более 66 миллионов рублей

19 июня 2025 20:18
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Уголовное дело направлено в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в совершении преступленийпо статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей".

По версии следствия, в период с 2021 года по 2023 год обвиняемый изготовил фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации были включены недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы. В результате указанных действий бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере более 66 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест на имущество в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

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