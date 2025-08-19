Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка

19 августа 2025 15:39
183
Главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела.

В Отрадном возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, 14 августа подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак Похвистневского района, где на спортивной площадке играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок погиб.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, виновных в произошедшем, а также всех обстоятельств происшествия.

Главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

