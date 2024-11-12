В Отрадном мужчина подозревается в мошенничестве в сфере страхования

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Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения, обвиняемого в "мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В январе 2024 года обвиняемый, ранее заключивший договор страхования ОСАГО на свой автомобиль, предоставил в страховую компанию сведения о ДТП на автодороге Самара-Бугуруслан-Малый Толкай с участием его машины. Вместе с тем повреждения, имеющиеся на транспортном средстве, были получены до указанного происшествия и не связаны с ним. В результате указанных противоправных действий подозреваемому были выплачены денежные средства в размере 400 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО