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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном мужчина подозревается в мошенничестве в сфере страхования

12 ноября 2024 19:41
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Обвиняемый предоставил в страховую компанию сведения о ДТП с участием его автомобиля.

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения, обвиняемого в "мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В январе 2024 года обвиняемый, ранее заключивший договор страхования ОСАГО на свой автомобиль, предоставил в страховую компанию сведения о ДТП на автодороге Самара-Бугуруслан-Малый Толкай с участием его машины. Вместе с тем повреждения, имеющиеся на транспортном средстве, были получены до указанного происшествия и не связаны с ним. В результате указанных противоправных действий подозреваемому были выплачены денежные средства в размере 400 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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