В Новокуйбышевске женщина доверила новому знакомому 340 тысяч рублей, а он скрылся с ее деньгами

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Жительница Новокуйбышевска, пригласившая нового знакомого, пожить у себя, доверила ему более 340 тысяч рублей, а он в ответ на доброту, скрылся с ее деньгами в соседей области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый присвоил себе ее деньги.

Она рассказала, что познакомилась с 35-летним жителем соседнего Государства в конце прошлого года в сети Интернет. После длительного общения в соц. сетях, она решила, что хотела бы, чтобы новый знакомый приехал к ней в гости.

Уже через неделю после приезда, находясь на работе, попросила нового знакомого снять с ее банковской карты денежные средства и принести ей. Сняв денежные средства со счета, он сказал, что такую крупную сумму пока оставит себе для сохранности, на что она ответила согласием, так как доверяла ему.

Через некоторое время в один из вечеров мужчина не вернулся в квартиру и перестал выходить на связь. Тогда она осознала, что он скрылся с ее деньгами и обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в Федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность предполагаемого подозреваемого и его возможное местонахождение. По данным сотрудников полиции, мужчина скрылся в соседней области. Оперативники обратились к коллегам с просьбой об оказании содействия в задержании злоумышленника. Спустя некоторое время подозреваемый был передан инициатору розыска.

Следствием установлено, что задержанный успел перевести более 150 тысяч рублей на счет своих родственников, а оставшуюся сумму потратил на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до шести лет. В отношении злоумышленника вынесено решение о заключении его под стражу.