В Новокуйбышевске женщина доверила новому знакомому 340 тысяч рублей, а он скрылся с ее деньгами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торопец – один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список «Исторические поселения России».
Школьников Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Торопец. Возрождение русской культуры»
Осмотрели территорию лагеря, ознакомились с условиями проживания, питания и медицинского обслуживания детей.
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
"Сегодня мы награждаем людей, чьи заслуги служат примером честного, самоотверженного служения Отечеству".
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Все обращения будут зафиксированы и не останутся без ответа.
В губернии открылась «Горячая линия» для обращений граждан
Особое внимание уделили не только ремонту, но и обеспечению безопасности детей, преподавателей, родителей, находящихся в стенах образовательных учреждений.
В горадминистрации обсудили подготовку к новому учебному году
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +25, +27°С.
20 августа в Самарской области местами небольшой дождь, до +27°С
За сказанное придётся отвечать.
"РКС-Самара" обратились в прокуратуру после оскорбительной публикации в Интернете
В обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.
В Самаре обновляют стационар больницы №8
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
В СОУНБ стартовало Всероссийское биеннале ультранового искусства «Homo Urban»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске женщина доверила новому знакомому 340 тысяч рублей, а он скрылся с ее деньгами

19 августа 2024 12:27
133
В суд направлено уголовное дело по факту присвоения и растраты чужих денежных средств.

Жительница Новокуйбышевска, пригласившая нового знакомого, пожить у себя, доверила ему более 340 тысяч рублей, а он в ответ на доброту, скрылся с ее деньгами в соседей области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый присвоил себе ее деньги.

Она рассказала, что познакомилась с 35-летним жителем соседнего Государства в конце прошлого года в сети Интернет. После длительного общения в соц. сетях, она решила, что хотела бы, чтобы новый знакомый приехал к ней в гости.

 Уже через неделю после приезда, находясь на работе, попросила нового знакомого снять с ее банковской карты денежные средства и принести ей. Сняв денежные средства со счета, он сказал, что такую крупную сумму пока оставит себе для сохранности, на что она ответила согласием, так как доверяла ему.

Через некоторое время в один из вечеров мужчина не вернулся в квартиру и перестал выходить на связь. Тогда она осознала, что он скрылся с ее деньгами и обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в Федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность предполагаемого подозреваемого и его возможное местонахождение. По данным сотрудников полиции, мужчина скрылся в соседней области. Оперативники обратились к коллегам с просьбой об оказании содействия в задержании злоумышленника. Спустя некоторое время подозреваемый был передан инициатору розыска.

Следствием установлено, что задержанный успел перевести более 150 тысяч рублей на счет своих родственников, а оставшуюся сумму потратил на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до шести лет. В отношении злоумышленника вынесено решение о заключении его под стражу.

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
19 августа 2024, 13:11
В Жигулёвске сотрудники  ГАИ задержали пьяного водителя, лишенного права управления автомобилем
Возбуждено уголовное дело. Общество
131
Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
19 августа 2024, 11:27
Полицейские Тольятти задержали подозреваемых в краже музыкального оборудования и бортового компьютера из автомобиля
Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Закон
213
Возбуждено уголовное дело.
18 августа 2024, 12:18
Тракторист  одного из сел Самарской области лишился 1,5 млн. рублей из-за уловок мошенников.
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
552
В центре внимания
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
94
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
278
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
644
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
693
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
585
Весь список