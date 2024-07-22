В Новокуйбышевске трех местных жителей, обвиняемых в незаконном хранении наркотиков, ждет суд 

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Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, в том числе несовершеннолетней. Они обвиняются по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, в крупном и особо крупном размерах".

"Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконного хранили с целью дальнейшего сбыта несколько видов наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, которые предполагали сбыть посредством сети Интернет. В декабре 2022 года в ходе проведения оперативных мероприятий незаконная деятельность злоумышленников была пресечена и наркотические средства изъяты из незаконного оборота", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО