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В Москве арестован на два месяца ученый Александр Куранов по делу о госизмене

12 августа 2021 22:44
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Его подозревают в передаче разработок иностранным спецслужбам.

В Москве арестован на два месяца ученый Александр Куранов по делу о госизмене

Его подозревают в передаче разработок иностранным спецслужбам.

 

Фото:  скриншот видео пресс-службы Лефортовского суда/ТАСС

Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), задержанного в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения. По данным собеседника агентства, Куранов подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

ФСБ пока не предъявила официальных обвинений Куранову.

Согласно данным из открытых источников, Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ХК "Ленинец"). Он занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

 

Фото:  скриншот видео пресс-службы Лефортовского суда/ТАСС

Теги: государственная измена Москва ученый

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