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В Красноярском районе заключен под стражу мужчина за убийство собутыльницы

15 мая 2021 17:25
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После совершенного преступления, мужчина решил избавиться от тела, чтобы скрыть следы происшествия.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя (1995 года рождения) по статье "Убийство".

"В апреле между подозреваемым и местной жительницей 1984 года рождения в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес женщине множественные удары ножом. После совершенного преступления, мужчина решил избавиться от тела, чтобы скрыть следы происшествия. Для этого он поместил тело женщины на территорию зернотока, находящегося на территории одного из фермерских хозяйств Сергиевского района Самарской области. Далее сжег ее одежду  и избавился от орудия преступления", - сообщили в СУ СК РФ СО.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

 

Фото: СУ СК РФ СО

Теги: заключен под стражу убийство

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