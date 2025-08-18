В Борском районе мужчина хранил дома наркотик

98

В отдел уголовного розыска МО МВД России «Борский» в июле текущего года поступила оперативная информация о том, что 33-летний житель Борского района причастен к незаконному хранению наркотических средств.

Полицейские организовали и провели мероприятия, в ходе которых при обследовании помещений, принадлежащих местному жителю, в присутствии понятых обнаружили и изъяли несколько полимерных пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Мужчина пояснил оперативникам, что дикорастущую коноплю он собрал на окраине села летом прошлого года и высушил для собственного употребления.

Согласно заключению эксперта, селянин хранил марихуану, массой свыше 65 граммов, и высушенные части наркотикосодержащего растения конопля, массой свыше 42 граммов.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО