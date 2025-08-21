Уголовное дело: самарец подозревается в систематическом избиении матери 

150

Следователем СК СО по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело в самарца, подозреваемого в систематическом избиении матери.



В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что мужчина, проживающий в Промышленном районе города Самары, грубо обращается со своей 86-летней матерью, периодически избивает ее. Отмечается, что женщина, не имея возможности обратиться в медицинское учреждение, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.



Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.