Уголовное дело: самарец подозревается в систематическом избиении матери 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Уголовное дело: самарец подозревается в систематическом избиении матери 

21 августа 2025 12:47
150
Пенсионерка, не имея возможности обратиться в медучреждение, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.

Следователем СК СО по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело в самарца, подозреваемого в систематическом избиении матери.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что мужчина, проживающий в Промышленном районе города Самары, грубо обращается со своей 86-летней матерью, периодически избивает ее. Отмечается, что женщина, не имея возможности обратиться в медицинское учреждение, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
19 августа 2025, 14:04
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь. Закон
501
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
19 августа 2025, 13:21
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с... Закон
478
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
15 августа 2025, 17:44
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
855
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
Весь список