Тольяттинца будут судить за угрозу физической расправой работнику скорой помощи

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Угроза причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

27 августа 2024 года обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки во дворе дома в Тольятти. Одному из приятелей стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывший сотрудник стал осматривать мужчину. В это время обвиняемый, посчитав, что медик неквалифицированно оказывает помощь, набросился на него и попытался ударить, угрожая физической расправой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.