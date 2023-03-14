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Тольяттинский адвокат и его двое знакомых обвиняются в покушении на мошенничество

14 марта 2023 16:35
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Адвокат оказывал юридическую помощь гражданину по уголовному делу по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти расследуется уголовное дело в отношении адвоката и двух местных жителей, подозреваемых по статье "Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору".

С ноября 2022 года адвокат оказывал юридическую помощь гражданину по уголовному делу возбужденному органами внутренних дел по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

"В 2023 году адвокат, действуя по предварительному сговору с другими подозреваемыми, сообщили подследственному гражданину ложные сведения о том, что могут оказать содействие в назначении ему судом менее строгого вида наказания из числа предусмотренного за совершенное им преступление, в том числе и освобождения от привлечения к уголовной ответственности, потребовав  за услуги денежные средства в размере 2 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Однако потерпевший обратился с заявлением о неправомерных действиях обвиняемых в УФСБ России по Самарской области.

Позже злоумышленники получили от гражданина, уже действующего в рамках «оперативного эксперимента», 2 миллиона рублей, но незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ходе допросов вину свою они признали в полном объеме.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

 

Фото:  СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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