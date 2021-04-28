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Тольяттинский ветврач подозревается в получении взятки

28 апреля 2021 17:48
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Расследование уголовного дела продолжается.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главного врача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных, обвиняемого в получении взятки.

С сентября 2018 года по апрель 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя  денежное 39 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Как сообщалось ранее, в период с июля 2017 года по май 2020 года он же получил от главы крестьянско – фермерского хозяйства более 155 тысяч рублей, за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Кроме того, главный врач подозревается в неоднократном получении взяток в период с 2017 года по 2020 год от другого главы крестьянско – фермерского хозяйства на общую сумму около 230 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщили в СУ СК РФ СО.

 

Фото:   СУ СК РФ СО

Теги: ветврач взятка Тольятти

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