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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинские приставы уничтожили 50 литров нелегального алкоголя

2 июля 2021 09:32
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Тольяттинские приставы уничтожили 50 литров нелегального алкоголя

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти передали на   уничтожение 50 литров жидкости с резким запахом этилового спирта, конфискованной у предприимчивого жителя «Автограда».

Житель г. Тольятти, не являющийся индивидуальным предпринимателем и не имеющий регистрации в качестве юридического лица, продавал на парковке одного из торговых центров прозрачную и коричневого цвета жидкость с резким запахом этилового спирта. За нарушение законодательства в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так как продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и нахождения в обороте, суд принял решение об уничтожении конфиската.

Алкогольная продукция у должника изъята и передана судебным приставом-исполнителем представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: нелегальный алкоголь приставы судебные приставы

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