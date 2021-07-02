Тольяттинские приставы уничтожили 50 литров нелегального алкоголя

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти передали на уничтожение 50 литров жидкости с резким запахом этилового спирта, конфискованной у предприимчивого жителя «Автограда».

Житель г. Тольятти, не являющийся индивидуальным предпринимателем и не имеющий регистрации в качестве юридического лица, продавал на парковке одного из торговых центров прозрачную и коричневого цвета жидкость с резким запахом этилового спирта. За нарушение законодательства в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так как продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и нахождения в обороте, суд принял решение об уничтожении конфиската.

Алкогольная продукция у должника изъята и передана судебным приставом-исполнителем представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.