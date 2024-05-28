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Тольяттинец заплатит штраф в 100 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков

28 мая 2024 16:24
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Он приобрел наркотики в сети Интернет и хранил для собственного употребления.

В феврале текущего года в отдел по контролю за оборотом наркотиков Тольятти поступила информация, что ранее не судимый местный житель, который работает логистом употребляет и хранит в своей квартире запрещенные вещества.

Во время осмотра квартиры, полицейские обнаружили и изъяли три полимерных пакета с мефедроном.

В ходе опроса задержанный пояснил, что незадолго до задержания он приобрел наркотики в сети Интернет, забрал закладку по указанным координатам в лесном массиве и хранил для собственного употребления.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенное в крупном размере". Уголовное дело направили в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и представил доказательства оказания благотворительной помощи местному наркодиспансеру.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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