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Тольяттинец в ходе пьяной ссоры убил своего знакомого

15 мая 2025 16:11
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Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1961 года рождения по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 8 мая 2025 года подозреваемый совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки в дачном доме, расположенном в Ставропольском районе. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множественные удары руками и ногами своему оппоненты. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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