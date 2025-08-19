Тольяттинец поджог дом своей бывшей жены

110

В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая пояснила, что горит ее частный дом.

Сотрудники следственно-оперативной группы после ликвидации пожара осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего и собственницу участка.

Специалисты экспертно-криминалистической службы произвели изъятие следа ладони с одной из поверхностей на придомовой территории, а также предметов мужской одежды и вещественных доказательств, связанных с продуктами горения. Все изъятые материалы в установленном порядке направлены в ЭКО городские Управления для проведения комплекса сравнительных исследований и установления личности подозреваемого.

Женщина 1985 года рождения рассказала полицейским, что в поджоге подозревает бывшего мужа, с которым периодически происходили конфликты из-за раздела собственности.

Согласно документам, представленным потерпевшей, размер ущерба от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц в Комсомольском районе.

В ходе допроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что после развода дом по решению суда отошёл к бывшей супруге. Не согласившись с этим решением, он совершил поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО