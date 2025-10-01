Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта

131

Возбуждено уголовное дело в отношении тольяттинца по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере".



По версии следствия, в 2024 году фигурант предоставил в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану социального контракта, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, получив социальную выплату в размере более 345 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.