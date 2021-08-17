Тольяттинец фиктивно поставил на миграционный учет 67 мигрантов

Участковые уполномоченные полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.
Установлено, что в июне текущего года 43 –летний тольяттинец по месту своей регистрации и проживания незаконно поставил на миграционный учет 67 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.
Мужчина признался, что получил за оказанную услугу деньги.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Фото: ГУ МВД СО