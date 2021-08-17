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Тольяттинец фиктивно поставил на миграционный учет 67 мигрантов

17 августа 2021 13:16
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Мужчина признался, что получил за оказанную услугу деньги. 

Участковые уполномоченные полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Установлено, что в июне  текущего года   43 –летний  тольяттинец  по месту своей регистрации и проживания незаконно поставил на миграционный учет 67 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый  был предупрежден  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался, что получил за оказанную услугу деньги. 

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: уголовное дело фиктивная регистрация

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