Тольяттинец фиктивно поставил на миграционный учет 67 мигрантов

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Участковые уполномоченные полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Установлено, что в июне текущего года 43 –летний тольяттинец по месту своей регистрации и проживания незаконно поставил на миграционный учет 67 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался, что получил за оказанную услугу деньги.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: ГУ МВД СО