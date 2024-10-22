Таможенники Аэропорта Самара обнаружили незадекларированные украшения на 3,5 млн рублей у пассажирки из Грузии

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара обнаружили у иностранной гражданки, прибывшей из Грузии, незадекларированный ювелирный набор стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Инспекторы остановили женщину на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. При сканировании её сумки таможенники увидели внутри футляр, в котором находились серьги, кольцо, браслет и ожерелье со вставками из прозрачного камня. Сертификаты и чеки на украшения отсутствовали.

Пассажирка пояснила, что ювелирные изделия она приобрела в Турции в качестве подарка для своей невестки и заплатила за них порядка 10 тыс. долларов. О необходимости подачи пассажирской таможенной декларации не знала.

Экспертиза установила, что украшения выполнены из сплава золота 750 пробы и имеют вставки из бриллиантов.

По данному факту Самарская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров) и назначила штраф в размере 880 тыс. рублей, который нарушительница уже уплатила, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни