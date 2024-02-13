Судебные приставы СО помогли владельцу строительных лесов вернуть их себе

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Судебные приставы Самарской области помогли владельцу строительных лесов вернуть их себе и получить плату за их использование.

Житель Новокуйбышевска сдал в аренду строительные леса. Между ним и жителем Волжского района был заключен договор, в рамках которого была зафиксирована стоимость аренды и срок возврата оборудования.

Однако, несмотря на то, что арендатор изначально с условиями согласился, в назначенный срок мужчина не заплатил и леса не вернул. Арендодатель обратился в суд, где было принято решение обязать вторую сторону исполнить договор. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.

В рамках исполнительных производств в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После применения мер принудительного характера мужчина решение суда исполнил — вернул строительные леса и перечислил взыскателю задолженность за их использование, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области