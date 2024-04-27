Станции Кинель и Похвистнево первыми встретили «Паровоз Победы»

174

Сегодня, в преддверии 9 мая, ретро-поезд «Паровоз Победы», сформированный на Куйбышевской железной дороге, посетил две железнодорожные станции в Самарской области.

На железнодорожном вокзале Кинель «Паровоз Победы» встретили более 2,5 тыс. человек, на станции Похвистнево в мероприятиях по встрече ретро-состава приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Гости мероприятия не только стали участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, но и с удовольствием фотографировались на фоне ретросостава и платформ с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Среди самой интересной и раритетной техники, которую в этом году впервые включили в ретро-состав стал уникальный советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами. Традиционно особым вниманием пользовались пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

В память о тех, кто приближал победу на фронте и в тылу, на станциях прошла акция «Георгиевская лента». Также был организован праздничный концерт.

Напомним, что маршрут «Паровоза Победы» в 2024 году был увеличен и проходит через 11 крупных станций Куйбышевской магистрали: Кинель, Похвистнево, Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Моршанск, Пензу-1 и Самару. Общая протяженность пути ретро-состава составит порядка трех тыс. км, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД

Фото: пресс-служба КбшЖД