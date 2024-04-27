Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.
Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе
Торжественное открытие памятных стел запланировано на 10 мая.
«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»:по итогам голосования - Мазур и Авалян легенды 90-х
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
Он выступал за «Крылья» в 60-х годах, сыграл более 80 матчей, забил 16 голов. Также играл за московские «Динамо» и «Локомотив», за «Зенит».
На 83-м году жизни скончался ветеран самарского футбола Борис Кох
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Пенсионерка создали кредитную "пирамиду" на миллиард рублей.
В Волгограде пенсионерка с сообщниками незаконно оформила кредиты на миллиард рублей
На железнодорожном вокзале Кинель «Паровоз Победы» встретили более 2,5 тыс. человек, на станции Похвистнево - порядка 4,5 тыс. человек.
Станции Кинель и Похвистнево первыми встретили «Паровоз Победы»
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы  следует отложить садовые работы и принять меры.
Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе

27 апреля 2024 22:52
148
На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

По предварительной информации, следует, что в 17:00 час. на 29 км автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" произошло столкновение грузовой автомашины HOWO и легкового автомобиля Renault Logan. 

На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. На месте находится руководство Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области и областной Госавтоинспекции. Также работают медицинские работники, спасатели-пожарные ПСО 46, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На строительной площадке автодороги «Европа-Западный Китай» столкнулись большегруз Hyundai и  Daewoo Nexia .
27 апреля 2024, 17:11
Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельного ДТП в Ставропольском районе
На строительной площадке автодороги «Европа-Западный Китай» столкнулись большегруз Hyundai и  Daewoo Nexia . Происшествия
305
В Самере произошло ДТП с автобусом
27 апреля 2024, 12:40
В Самере произошло ДТП с автобусом
С места ДТП в медицинское учреждение доставлен женщина-водитель легкового автомобиля. Происшествия
247
В ДТП в Промышленном районе Самары погиб один человек
27 апреля 2024, 09:27
В ДТП в Промышленном районе Самары погиб один человек
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Происшествия
234
В центре внимания
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
179
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
281
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
262
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
475
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
825
Весь список