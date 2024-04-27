Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе

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По предварительной информации, следует, что в 17:00 час. на 29 км автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" произошло столкновение грузовой автомашины HOWO и легкового автомобиля Renault Logan.

На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. На месте находится руководство Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области и областной Госавтоинспекции. Также работают медицинские работники, спасатели-пожарные ПСО 46, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области