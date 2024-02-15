В Самаре бывший сотрудник службы судебных приставов признан виновным в мошенничестве

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ГУ ФССП СО. Он признан виновным в совершении мошенничества.

Установлено, что в ноябре 2022 года сотрудник службы судебных приставов получил от гражданина часть взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей за способствование в освобождении от уплаты исполнительного сбора по исполнительному производству о взыскании 882 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

В июне 2023 года злоумышленник получил в качестве второй части взятки 150 тысяч рублей от указанного гражданина, действующего в рамках «оперативного эксперимента. После получения денег незаконная деятельность сотрудника ФССП была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда бывшему сотруднику службы судебных приставов назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства.