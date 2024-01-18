Судебные приставы Самары передали на уничтожение 3,5 кг дрожжей, которые мужчина пытался передать другу в колонию в каше быстрого приготовления

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Судебные приставы Советского района Самары передали на уничтожение 3,5 кг дрожжей, которые мужчина пытался передать другу в колонию в каше быстрого приготовления.

Житель Самарской области пытался передать другу несколько килограмм сухихи дрожей. Предметы, запрещенные к передаче в учреждениях уголовно-исполнительной системы, были обнаружены у него в ходе досмотра сотрудниками колонии.

За нарушение закона мужчину привлекли к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи сухих дрожжей в каше быстрого приготовления общей массой 3,5 кг на уничтожение.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали и передали запрещенный предметы на уничтожение, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области