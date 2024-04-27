«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»:по итогам голосования - Мазур и Авалян легенды 90-х

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«Крылья Советов» при поддержке титульного партнера FONBET продолжает проект «Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: с 19 по 26 апреля проходило голосование за двух лучших игроков 90-х. По итогам голосования были выбраны два победителя Гарник Авалян и Василий Мазур!

На данный момент торжественно открыты стелы, посвященные легендарным ветеранам «Крыльев Советов» — Валерьяну Панфилову, Равилю Аряпову, Виктору Мурзину, Дмитрию Синякову, Виктору Карпову, Александру Гулевскому, Борису Казакову, Геннадию Сарычеву, Анатолию Блохину, Анатолию Фетисову, Виктору Развееву и Виктору Гаусу.

Торжественное открытие памятных стел запланировано на 10 мая.

Гарник Авалян

Лучший бомбардир «Крыльев» 90-х

Гарник Арменакович Авалян родился 6 сентября 1962 года в армянском городе Иджеван.

До перехода в «Крылья Советов» играл в команде второй лиги. Перешел из рязанского «Торпедо» в «Крылья Советов» в возрасте 31 года. Свой дебютный матч за самарскую команду Авалян сыграл 8 марта 1993 года против ЦСКА, дебютный гол за «Крылья» забил в первой же домашней игре сезона 1993 года против ставропольского «Динамо».

Был бессменным капитаном с 1995 по 1998 годы.

В сезоне 1995 года принял участие во всех 30 играх Чемпионата России и забил 10 голов – один из рекордов того периода.

В 1997 году в составе самарской команды получил звание Мастера спорта РФ за победу в ¼ Кубка России, обыграв волгоградский «Ротор» (1:0). В ¼ самарцы вышли благодаря победному голу Аваляна в матче против владикавказской «Алании» в 1/8.

Покинул команду в 1998 году. Всего за «Крылья» Авалян сыграл 201 матч, в которых забил 29 голов. Провел на поле 15 829 минут, что является рекордом этого десятилетия.

Во время выступления за «Крылья» регулярно играл в составе сборной Армении, за которую провел 7 матчей и забил 2 гола.

Василий Мазур

Самоотверженный защитник, полюбившийся Самаре

Василий Николаевич Мазур родился 23 мая 1970 года в городе Горняк Донецкой области. Начал свою карьеру в Донецком «Шахтере». Дебют в высшей лиге состоялся в 1990 году.

В 1996 году перешел в «Крылья Советов», провел за самарскую команду 94 матча. Абсолютно во всех играх, в которых принял участие, он сыграл без замен, отыграв с первой и до последней минуты, только в 1997 году в заключительном матче сезона против «Локомотива» покинул досрочно поле из-за удаления.

Единственный гол в составе «Крыльев» забил в матче 1996 года против «Жемчужины» с пенальти (2:2). Результат этой встречи был аннулирован, нашему клубу было засчитано техническое поражение из-за участия в матче Александра Цыганкова, у которого был перебор желтых карточек.

В 1997 году в составе самарской команды получил звание Мастера спорта РФ за победу в ¼ Кубка России, обыграв волгоградский «Ротор» (1:0).

По завершении игровой карьеры Василий Мазур стал тренером и продолжил работу в структуре Клуба, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"