«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

2 мая планируется заменить запорную арматуру и переключить водоснабжение на постоянную схему на ул. Вольской и Ново-вокзальном тупике. Для этого с 9:00 до 12:30 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Вольская 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3, 12, 18; Ново-Вокзальный тупик, 10,12,13; ул. Свободы 92; ул. Калинина, 14

3 мая планируется замена задвижки на Южном проезде. Поэтому с 10:00 до 16:00 холодную воду придётся отключить по адресам: Южный пр., 122, 124, 126, 128, 132, 138, 142, 144, 146; ул. Крейсерная, 1.

Адрес установки бойлера: ул. Крейсерная, 1.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.