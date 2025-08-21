Судебные приставы Самары взыскали уголовный штраф с любителя пьяной езды

217

Судебные приставы Октябрьского Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Спустя полчаса общественно опасной езды, мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. Уже по внешним признакам сотрудникам стало понятно, что водитель пьян. Установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Употребив спиртное, он вновь, спустя время, решил прокатиться за рулем своего авто.

Действия гражданина были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство. Так как мужчина не спешил оплачивать уголовный штраф, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

Оценив серьезность возможных последствий, мужчина оплатил задолженность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области