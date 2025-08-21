Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Судебные приставы Самары взыскали уголовный штраф с любителя пьяной езды

21 августа 2025 10:20
217
200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Судебные приставы Октябрьского Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Спустя полчаса общественно опасной езды, мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. Уже по внешним признакам сотрудникам стало понятно, что водитель пьян. Установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Употребив спиртное, он вновь, спустя время, решил прокатиться за рулем своего авто.

Действия гражданина были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство. Так как мужчина не спешил оплачивать уголовный штраф, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

Оценив серьезность возможных последствий, мужчина оплатил задолженность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области. 

 

Фото:  предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

