Судебные приставы Красноармейского района доставили больного туберкулезом на принудительное лечение

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Судебные приставы Красноармейского района Самарской области госпитализировали 41-летнего мужчину в противотуберкулезный диспансер.

Мужчина осознавал, что представляет опасность для окружающих ввиду выделения микобактерий туберкулёза и заражения других людей. Несмотря на это он беспрепятственно передвигался по населённому пункту.

Для того чтобы обезопасить окружающих и заставить носителя опасной инфекции заняться своим здоровьем, местная прокуратура обратилась в суд. Судом было вынесено решение о принудительной госпитализации жителя Самарской области в противотуберкулезный диспансер. На основании судебного решения в отделении судебных приставов Красноармейского района Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Судебные приставы установили фактическое местонахождение больного туберкулезом мужчины. При соблюдении санитарно-эпидемиологических правил должника доставили в Самарский противотуберкулезный диспансер, где он в настоящий момент проходит курс лечения.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области