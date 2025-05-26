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Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать дети. 
СУ СКР СО проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом в Тольятти
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СУ СКР СО проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом в Тольятти

26 мая 2025 18:35
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Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать дети. 

Следователем СКР организована процессуальная проверка по сообщению в соцмедиа  об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом в Тольятти.

В соцмедиа размещена информация  о том, что 26 мая  в городе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и  автомобиля  «ВАЗ 2112». Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать дети. 

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, по поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организовано проведение доследственной проверки.  В ближайшее время будут опрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные процессуальные  действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: ДТП Тольятти

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