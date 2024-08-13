Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам диетолога, если сравнивать картофель и хлеб, то первый продукт в некоторых моментах даже лучше.
Диетолог Нурия Дианова рассказала о плюсах картофеля
Фигурант останется под стражей до 15 ноября.
Суд в Москве продлил арест экс-начальнику ГУ МЧС Самарской области еще на три месяца
Новая школа в Ягодном, благоустройство двора, контроль переселения из аварийного жилья.
Вячеслав Федорищев провел прием граждан
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ.
Сотрудница тольяттинской больницы вносила ложные данные в ЕГИС для выдачи сертификатов о прививках
Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено.
«Т Плюс» возобновила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре
Возьмите с собой компас.
ПСС СО: советы грибникам
Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до игры – 18:00.
Важная информация о кубковом матче «Крылья Советов» – «Спартак»
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +18, +20°С.
14 августа в регионе днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +21°С
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.95
1.96
EUR 96.69
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудница тольяттинской больницы вносила ложные данные в ЕГИС для выдачи сертификатов о прививках

13 августа 2024 19:47
130
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ.

Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице по факту неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Установлено, что в октябре 2022 года сотрудница больницы за деньги умышленно вносила заведомо ложные сведения в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения для выдачи сертификатов о профилактических прививках.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины.
13 августа 2024, 17:35
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест
По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины. Происшествия
192
Подозреваемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины.
08 августа 2024, 17:15
В Нефтегорском районе мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве двух своих знакомых
Подозреваемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. Криминал
465
В суд направлено уголовное дело.
08 августа 2024, 14:19
В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи
В суд направлено уголовное дело. Закон
728
В центре внимания
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
298
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
233
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
507
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
271
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
13 августа 2024  10:35
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
276
Весь список