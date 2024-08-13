Сотрудница тольяттинской больницы вносила ложные данные в ЕГИС для выдачи сертификатов о прививках

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Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице по факту неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



Установлено, что в октябре 2022 года сотрудница больницы за деньги умышленно вносила заведомо ложные сведения в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения для выдачи сертификатов о профилактических прививках.



Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО