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СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

31 июля 2021 10:38
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СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".

Как пишет издание, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.

По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.

Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.

При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года, сообщает РИА Новости.

Теги: водители водительские права заболевания минздрав

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