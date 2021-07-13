Самарский подросток, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"В апреле обвиняемый (2004 года рождения) в квартире одного из жилых домов по улице Свободы произвел не менее двух выстрелов из пневматической винтовки в сторону подростка 2007 года рождения, находящегося у карусели на детской площадке, причинив здоровью потерпевшего легкий вред", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО