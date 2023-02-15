Самарские приставы обязали должницу вселить в квартиру бывшего мужа

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Судебные приставы Самары побудили должницу вселить в квартиру бывшего мужа. Жилье, часть которого принадлежала мужчине, заняли его бывшая жена и теща.

После развода самарчанка захотела начать новую жизнь и выкинула из дома все вещи бывшего супруга . Мужчина с таким положением дел не согласился. Жилплощадь была приобретена в браке и одна из частей квартиры также принадлежала ему.

Попытки договориться мирно успехом не увенчались. Бывшая жена и теща, также проживающая в данной квартире, поменяли дверные замки, чтобы экс-супруг не смог попасть внутрь. В результате мужчина обратился в суд. В ходе судебного заседания было принято решение вселить истца в квартиру. Женщину обязали передать бывшему мужу ключи от входной двери и не чинить препятствия в пользовании жилым помещением.

В отделении судебных приставов Кировского района Самары в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Женщину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили о мерах принудительного воздействия, которые могут быть к ней применены. Должница предупреждение проигнорировала и судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После применения штрафных санкций женщина передала бывшему мужу ключи от квартиры, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области