Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Приходите на набережную.
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске

16 сентября 2025 15:20
138
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.

Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы. Жительницы Ульяновска создавали фирмы на подставных лиц и выводили деньги за границу по фиктивным сделкам. 

Оперативными сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Ульяновской области была раскрыта преступная схема валютных операций по фиктивным контрактам. Девушками была придумана целая схема вывода денежных средств за границу.

Предприимчивые женщины создали в Республике Казахстан две фирмы и со счета ООО в Ульяновске по 20 фиктивным контрактам на поставку стройматериалов было переведено на счета этих фирм в Казахстане более 14 млн рублей.

Кроме того, одна из женщин нашла подставную гражданку, которая стала директором фиктивной фирмы. Номинальный директор получила вознаграждение и не знала о махинациях, которые проводила лжепредпринимательница. 

В отношении жительниц Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ  (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением заведомо недостоверных сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере,  группой лиц по предварительному сговору). Кроме этого в отношении одной из них также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц). 

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.  

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

 

