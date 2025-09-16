Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске

138

Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы. Жительницы Ульяновска создавали фирмы на подставных лиц и выводили деньги за границу по фиктивным сделкам.

Оперативными сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Ульяновской области была раскрыта преступная схема валютных операций по фиктивным контрактам. Девушками была придумана целая схема вывода денежных средств за границу.

Предприимчивые женщины создали в Республике Казахстан две фирмы и со счета ООО в Ульяновске по 20 фиктивным контрактам на поставку стройматериалов было переведено на счета этих фирм в Казахстане более 14 млн рублей.

Кроме того, одна из женщин нашла подставную гражданку, которая стала директором фиктивной фирмы. Номинальный директор получила вознаграждение и не знала о махинациях, которые проводила лжепредпринимательница.

В отношении жительниц Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением заведомо недостоверных сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Кроме этого в отношении одной из них также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни