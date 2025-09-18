Самарчанка «прописала» 45 иностранцев за 90 тысяч рублей

131

В производстве отдела дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В совершении противоправного деяния подозревается 48-летняя жительница областного центра, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая, не имеющая официального источника дохода, осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт 45 иностранных граждан в принадлежащем ей жилом помещении. За каждое противоправное действие злоумышленница получала незаконное денежное вознаграждение в размере 2000 рублей.

В ходе дальнейшего расследования полицейскими установлено: в январе прошлого года подозреваемая заключила фиктивные гражданско-правовые договоры с двумя иностранными гражданами, прибывшими в город Самару для трудоустройства. За данные противоправные действия она получила 2000 рублей. По результатам проведённой проверки в отношении жительницы областного центра возбуждено уголовное дело в том числе и по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Как отметил председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов: «В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории нашего региона сотрудники органов внутренних дел проводят активную работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Граждане могут внести существенный вклад в эту важную государственную задачу, своевременно информируя полицию о любых фактах нарушения миграционного законодательства. Это может быть незаконное трудоустройство иностранных граждан, проживание без необходимых документов, нарушение правил регистрации или другие нарушения, связанные с пребыванием иностранцев на территории Российской Федерации.

Сообщить о выявленных нарушениях можно несколькими удобными способами. Самый быстрый и эффективный способ — это звонок в службу «102», где дежурный оператор зафиксирует ваше сообщение и направит ближайший наряд полиции для проверки информации. Также можно лично обратиться в любой территориальный отдел полиции, где сотрудники примут ваше заявление и проведут необходимую проверку. Каждое сообщение будет рассмотрено в установленном законом порядке, а информация о нарушителях – передана в соответствующие подразделения для принятия мер реагирования. Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО