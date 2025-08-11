Самарчанка обвиняется в госизмене

121

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность самарчанки, причастной к оказанию помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В сентябре 2023 года подозреваемая задержана. У нее дома проведен обыск, изьяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства мобильной связи.

Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.

Решением Самарского областного суда фигурантка признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений, ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года, а также штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области