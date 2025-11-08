Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков

123

В конце августа сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа внутренних дел получили информацию от неравнодушных граждан о том, что 21-летняя жительница Чапаевска причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали ее. В ходе опроса двушка рассказала, что криминальную подработку нашла в одном из мессенджеров.

В конце лета злоумышленница получила задание - организовать «тайники» на территории Самарской области. Исполнив поручение и оставив себе часть запрещенного вещества для личного употребления, вернулась в родной город, где ее задержали полицейские.

Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей и указала координаты разложенных закладок. Сотрудники полиции изъяли 8 свертков с марихуаной в незначительном размере.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой", уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО