Главные новости:
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков

8 ноября 2025 14:37
123
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.

В конце августа сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа внутренних дел получили информацию от неравнодушных граждан о том, что 21-летняя жительница  Чапаевска причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали ее. В ходе опроса двушка рассказала, что криминальную подработку нашла в одном из мессенджеров.

В конце лета злоумышленница получила задание - организовать «тайники» на территории Самарской области. Исполнив поручение и оставив себе часть запрещенного вещества для личного употребления, вернулась в родной город, где ее задержали полицейские.

Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей и указала координаты разложенных закладок. Сотрудники полиции изъяли 8 свертков с марихуаной в незначительном размере.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой", уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

