Пьяный тольяттинец украл спортивный байк из магазина

В отдел полиции Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивные товары, расположенного в торговом центре на Автозаводском шоссе, который сообщил, о пропаже велосипеда.
Стоимость ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.
В ходе изучения видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественное преступление, местного жителя 1975 года рождения.
Оперуполномоченные задержали мужчину по месту жительства.
Подозреваемый вину в содеянном признал полностью и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения решил похитить и оставить велосипед себе. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области в соцсетях: