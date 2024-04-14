Пьяный тольяттинец украл спортивный байк из магазина

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В отдел полиции Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивные товары, расположенного в торговом центре на Автозаводском шоссе, который сообщил, о пропаже велосипеда.

Стоимость ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.

В ходе изучения видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественное преступление, местного жителя 1975 года рождения.

Оперуполномоченные задержали мужчину по месту жительства.

Подозреваемый вину в содеянном признал полностью и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения решил похитить и оставить велосипед себе. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области в соцсетях: