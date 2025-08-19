Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля

89

В Волжском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное по заявлению местной жительницы о хищении имущества из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников, проверив информацию, полученную от неравнодушных граждан.

В августе прошлого года в дежурную часть Волжского района за помощью обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о пропаже имущества, стоимостью 7,5 тысяч рублей, из её автомобиля. Транспортное средство находилось недалеко от многоквартирного дома на улице Солнечная в пгт. Стройкерамика.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке мест возможного сбыта краденого и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению возможно причастны двое местных жителей, ранее неоднократно судимых за различные правонарушения.

Полицейские задержали злоумышленников.

Мужчины 1981 и 1982 годов рождения сознались в совершении кражи и пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь. Чтобы поправить свое положение, они решили похитить из припаркованного неподалеку автомобиля магнитолу и запасное колесо. После чего разбили стекло, завладели чужим имуществом и продали его случайным прохожим.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО