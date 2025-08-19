Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля

19 августа 2025 14:04
89
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.

В Волжском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное по заявлению местной жительницы о хищении имущества из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников, проверив информацию, полученную от неравнодушных граждан.

В августе прошлого года в дежурную часть Волжского района за помощью обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о пропаже имущества, стоимостью 7,5 тысяч рублей, из её автомобиля. Транспортное средство находилось недалеко от многоквартирного дома на улице Солнечная в пгт. Стройкерамика.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке мест возможного сбыта краденого и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению возможно причастны двое местных жителей, ранее неоднократно судимых за различные правонарушения.

Полицейские задержали злоумышленников.  

Мужчины 1981 и 1982 годов рождения сознались в совершении кражи и пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь. Чтобы поправить свое положение, они решили похитить из припаркованного неподалеку автомобиля магнитолу и запасное колесо. После чего разбили стекло, завладели чужим имуществом и продали его случайным прохожим.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

