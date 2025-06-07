Путин разрешил приставам запрашивать операторов связи о звонках коллекторов

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет судебным приставам возможность запрашивать данные у операторов связи с целью выявления нарушений, совершаемых коллекторами при взыскании просроченных долгов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет "Газета.Ru".

Речь идет о телефонных звонках и смс-сообщениях от коллекторов. Зачастую нарушаются временные и количественные ограничения на взаимодействие — например, звонки в ночное время или автоматические дозвоны.

Также фиксируются случаи неправомерного общения с третьими лицами без их согласия, включая звонки на рабочие места, соседям или родственникам. В некоторых ситуациях такие действия мешают функционированию социальных учреждений и государственных органов.

Принятый закон позволяет судебным приставам запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки поступивших жалоб на нарушения в процессе взыскания долгов.

Фото: pxhere.com