Осужден главный специалист АО «АВТОВАЗ» за получение взятки в особо крупном размере

126

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность главного специалиста отдела анализа эффективности средств производства АО «АВТОВАЗ», причастного к получению взятки в особо крупном размере.

Он незаконно получил более 1,6 млн рублей от представителя производственно-коммерческой организации за проведение производственных испытаний материалов (смазывающих охлаждающих жидкостей), а также за обещание повлиять на утверждение положительного акта по результатам испытаний, и в последующем за создание благоприятных условий для заключения договора поставки указанных материалов.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ.

Решением Автозаводского районного суда Тольятти фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях в сфере анализа эффективности средств производства на срок 5 лет с конфискацией эквивалента полученных в виде взятки денежных средств.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото: pxhere.com