Ночью на ул. Сергея Лазо в Самаре неустановленный водитель переехал пешехода, лежащего на проезжей части и скрылся с места ДТП 

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В ходе мониторинга социальных сетей, сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщалось, что в ночное время на ул. Сергея Лазо в областной столице, неустановленный водитель, совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части, после чего водитель покинул место ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия, в результате проведенных мероприятий оперативно установили личность водителя, им оказался местный житель 1992 г.р. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая причины, побудившие пострадавшего лечь на проезжую часть.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО