Начальник Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных подозревается еще в одном в мошенничестве

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных, подозреваемого в мошенничестве.

С июня 2017 года по февраль 2021 года подозреваемый контролировал внесение заведомо ложных записей в табель учета рабочего времени, о количестве отработанных часов по должности сторожа, который фактически трудовых обязанностей не исполнял, а полученную заработную плату передавал подозреваемому. За указанный период подозреваемый получил более 615 тысяч рублей.

Ранее подозреваемый фиктивно трудоустроил на работу сторожа и незаконно получил его заработную плату за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года, на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО